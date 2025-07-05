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Элене Хоштария о решении «Лело»: Слабы они или предатели, это решать истории
05.07.2025 16:28
Слабы они или предатели, это решать истории, мы же займемся делом! – Деньгами и телевидением шантажируйте сами себя, Бидзина не смог сломать эту страну деньгами, мне, правда, смешно,- так Элене Хоштария прокомментировала решение коалиции «Лело – Сильная Грузия» принять участие в предстоящих выборах в органы местного самоуправления.
Об этом Хоштария пишет в социальной сети Фейсбук.
«Ясность – это очень хорошо! Что сделает «Лело» со своими 4%, действительно, не определяет судьбу Грузии!
Слабы они или предатели, это решать истории, мы же займемся делом! А дел много, и мы обязательно ими займемся!
Деньгами и телевидением шантажируйте сами себя, Бидзина не смог сломать эту страну деньгами, мне, правда, смешно», - пишет Хоштария.
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