Элене Хоштария о решении «Лело»: Слабы они или предатели, это решать истории

05.07.2025 16:28





Слабы они или предатели, это решать истории, мы же займемся делом! – Деньгами и телевидением шантажируйте сами себя, Бидзина не смог сломать эту страну деньгами, мне, правда, смешно,- так Элене Хоштария прокомментировала решение коалиции «Лело – Сильная Грузия» принять участие в предстоящих выборах в органы местного самоуправления.



Об этом Хоштария пишет в социальной сети Фейсбук.



«Ясность – это очень хорошо! Что сделает «Лело» со своими 4%, действительно, не определяет судьбу Грузии!



Слабы они или предатели, это решать истории, мы же займемся делом! А дел много, и мы обязательно ими займемся!



Деньгами и телевидением шантажируйте сами себя, Бидзина не смог сломать эту страну деньгами, мне, правда, смешно», - пишет Хоштария.





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