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Элене Хоштария о решении «Лело»: Слабы они или предатели, это решать истории


05.07.2025   16:28


Слабы они или предатели, это решать истории, мы же займемся делом! – Деньгами и телевидением шантажируйте сами себя, Бидзина не смог сломать эту страну деньгами, мне, правда, смешно,- так Элене Хоштария прокомментировала решение коалиции «Лело – Сильная Грузия» принять участие в предстоящих выборах в органы местного самоуправления.

Об этом Хоштария пишет в социальной сети Фейсбук.

«Ясность – это очень хорошо! Что сделает «Лело» со своими 4%, действительно, не определяет судьбу Грузии!

Слабы они или предатели, это решать истории, мы же займемся делом! А дел много, и мы обязательно ими займемся!

Деньгами и телевидением шантажируйте сами себя, Бидзина не смог сломать эту страну деньгами, мне, правда, смешно», - пишет Хоштария.


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