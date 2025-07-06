Посол США: в Вашингтоне были удивлены «угрожающим, оскорбительным, несерьезным» письмом премьера Грузии

06.07.2025 19:47





Посол США в Грузии Робин Данниган заявила, что руководство «Грузинской мечты» направило в Администрацию президента Дональда Трампа письмо, которое было «угрожающим, оскорбительным, несерьезным и крайне плохо воспринято в Вашингтоне». Дипломат отметила, что люди были очень удивлены отправкой такого письма.



По ее словам, дипмиссии потребовалось некоторое время, чтобы обдумать ответ, поскольку «люди были очень удивлены высылкой такого письма из одной страны в мою страну».



Данниган также рассказала о ходе переговоров о встрече с Бидзиной Иванишвили, в которой посольству было отказано. И пока в дипмиссии думали над ответом, премьер опубликовал открытое письмо новой администрации США. Дипломат отметила, что после этого она заявила премьеру Кобахидзе, что есть ответ от госсекретаря США Рубио, который просил передать его Иванишвили, однако встреча не состоялась. На вопрос, почему ответ должен был быть передан олигарху, Данниган ответила:



«Я думаю, что большинство людей в мире знают, что правительством управляет Бидзина Иванишвили».



Робин Данниган также рассказала, что ездила в Вашингтон в первые дни работы Администрации после инаугурации Дональда Трампа, чтобы встретиться с высокопоставленными чиновниками новой Администрации, поговорить о политике в отношении Грузии и получить рекомендации, в частности, «какими они хотели бы видеть свои первое послание правительству Грузии».



После этого дипломат провела встречу с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили, где четко представила «два или три шага, которые «Грузинская мечта» могла бы предпринять для возвращения отношений на правильный путь».



Для этого, подчеркнула Данниган, в первую очередь необходимо «прекратить антиамериканскую риторику».



«Грузинская мечта» много говорит о США, что не соответствует действительности, а именно, что мы пытались открыть здесь второй фронт — неправда; что моя предшественница (Келли Дэгнан — ред.) пыталась устроить здесь революцию — неправда; что наше стратегическое партнерство — это партнерство только на бумаге — неправда; что мое правительство отозвало меня (Данниган покидает должность в конце июля, уходит по своей воле — ред.) — неправда. Я могу продолжать перечислять бесконечно», — сказал посол США.



Отметим, Администрация Дональда Трампа передала представленному новому послу Грузии в США Тамар Талиашвили агреман — это согласие правительства одного государства принять в своей стране дипломатического представителя другого государства.



Тамар Талиашвили получила агреман от администрации Трампа в тот день, когда экс-посол США в Грузии Робин Данниган подала в отставку.



Напомним, отношения США и Грузии оставляют желать лучшего — предыдущая администрация при президенте Джо Байдене ввела санкции против основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, а также против ныне экс-главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури и заместителя директора Департамента особых поручений (ДОП, спецназ) Мирзы Кезевадзе за репрессии против участников проевропейских акций протеста.



Кроме того, между странами приостановлено стратегическое партнерство.



Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе обратился к президенту CША Дональду Трампу и вице-президенту Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсу с открытым письмом. По словам Кобахидзе, несколько недель назад он обратился к США с письмом, касающимся грузино-американских отношений, но ответа пока не получил. Кобахидзе также вспоминает о риторике новой Администрации в отношении Deep State, USAID, NED, где, по его словам, наблюдается «полное ценностное и идеологическое совпадение наших взглядов». Именно поэтому непонятно молчание Администрации Трампа по поводу Грузии, а также санкции США в отношении высокопоставленных чиновников «Мечты», введенные еще в пору президентства Байдена.



В то же время премьер Грузии подчеркнул, что правительство Грузии «продолжает выражать оптимизм в публичных заявлениях о том, что ваша администрация действительно сможет победить Deep State, что, несомненно, повлияет на перезапуск грузино-американских отношений и восстановление стратегического партнерства».



Источник: SOVA

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