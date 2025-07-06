Партию «Лело» покидают сторонники бойкота выборов

06.07.2025 19:50





«Лело» столкнулась с большим недовольством внутри партии и разозлила своих сторонников из-за решения участвовать в местных выборах, вопреки заявленному бойкоту почти всей остальной оппозиции.



В субботу из политсовета «Лело» вышли ключевые фигуры – Дея Метревели, Анна Нацвлишвили и Саба Буадзе. Все они заявили, что не согласны с участием в выборах и не намерены быть причастными к его реализации. Партия также потеряла известных активистов Тамуну Гиоргадзе и Кету Даудишвили, принимавших участие в протестных акциях.



Решение «Лело» резко осудили заключенные участники протестов и их близкие, которые регулярно проводят акции с требованием освобождения критиков правящей «Грузинской мечты». Они считают, что участие в выборах означает признание легитимности нынешней власти.

Общественное недовольство ярко проявилось в соцсетях. Публикация партии об участии в выборах собрала 249 реакций «смешно», 135 – «злость» и лишь 63 лайка.



Из оппозиционного лагеря «Лело» поддержала только партия экс-премьера Георгия Гахария. Один из ее лидеров, Леван Гогичаишвили, даже предложил выдвигать на выборах единых кандидатов. При этом он раскритиковал «Единое национальное движение», за что получил резкий ответ от Анны Цитлитзе, посоветовавшей ему «помыть рот».



Жестко высказалась и Элена Хоштария из «Коалиции за перемены», недавно завершившая голодовку с призывавом к оппозиции подтвердить бойкот. Обращаясь к членам «Лело», она заявила: «Нужно прислушаться к голосу совести – больше ничего, и он покажет лучшее».



Ситуация осложнилась и судебными приговорами политикам. В июле основатели «Лело» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также шесть других оппозиционеров были приговорены к 7-8 месяцам заключения за отказ давать показания парламентской комиссии, расследующей события времен правления «Национального движения».



Президент Михаил Кавелашвили заявил, что готов рассмотреть вопрос об их помиловании, если они официально обратятся с ходатайством и подтвердят готовность участвовать в выборах. В «Лело» настаивают, что это заявление не повлияло на их решение.



Ранее бойкот выборов объявили «Единое национальное движение», «Федералисты», «Площадь свободы», «Европейская Грузия», «Стратегия Агмашенебели», «Дроа», «Ахали» и «Гирчи – Больше свободы». Эти партии считают участие в выборах легитимацией власти «Грузинской мечты», полученной, как они утверждают, в результате фальсификаций на парламентских выборах 2024 года, и продолжают требовать новых.





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