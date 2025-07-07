Экс-глава Аджарии доставлен в клинику с огнестрельным ранением

07.07.2025 10:40





По информации МВД Грузии, в клинику «Джеохоспиталс » с огнестрельным ранением в область груди был доставлен бывший глава правительства Аджарской автономной республики Торнике Рижвадзе.



«7 июля 2025 года, в клинику «Джеохоспиталс » в Сагареджо с огнестрельным ранением в область груди был доставлен Торнике Рижвадзе.



МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье 115-й Уголовного кодекса Грузии – доведение до самоубийства. Ведутся интенсивные следственные действия.



Торнике Рижвадзе оказана неотложная медицинская помощь. По словам врачей, у него повреждена печень, состояние его здоровья остается стабильно тяжелым.



Также по обвинению в халатном хранении огнестрельного оружия, предусмотренном статьей 238-й Уголовного кодекса Грузии, задержан один человек», - говорится в заявлении ведомства.





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