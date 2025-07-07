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Экс-глава Аджарии доставлен в клинику с огнестрельным ранением


07.07.2025   10:40


По информации МВД Грузии, в клинику «Джеохоспиталс » с огнестрельным ранением в область груди был доставлен бывший глава правительства Аджарской автономной республики Торнике Рижвадзе.

«7 июля 2025 года, в клинику «Джеохоспиталс » в Сагареджо с огнестрельным ранением в область груди был доставлен Торнике Рижвадзе.

МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье 115-й Уголовного кодекса Грузии – доведение до самоубийства. Ведутся интенсивные следственные действия.

Торнике Рижвадзе оказана неотложная медицинская помощь. По словам врачей, у него повреждена печень, состояние его здоровья остается стабильно тяжелым.

Также по обвинению в халатном хранении огнестрельного оружия, предусмотренном статьей 238-й Уголовного кодекса Грузии, задержан один человек», - говорится в заявлении ведомства.


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