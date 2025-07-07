Манджгаладзе: В условиях насильственного режима не защищен никто

07.07.2025 14:49





Вчерашний факт задержания бизнесмена Георгия Рамишвили и сегодняшний тяжелый случай с Торнике Рижвадзе ясно показывают, в условиях насильственного режима не защищен никто, в том числе и люди, сыгравшие большую роль в его формировании в таком виде, - указанное заявление сделал один из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.



По его словам, «это форма российского правления, где на пути сохранения власти не щадят никого.»



«Вчерашний факт задержания бизнесмена Георгия Рамишвили и сегодняшний тяжелый случай с Торнике Рижвадзе ясно показывают, в условиях насильственного режима не защищен никто, в том числе и люди, сыгравшие большую роль в его формировании в таком виде.



Именно это и есть форма российского правления, где на пути сохранения власти не щадят никого.



В России также ловят и из окон выпадают люди, служившие режиму, знаете, почему? – Потму, что там жизнь, честь, свобода человека не имеют никакой цены.



Это - политика, это вопрос, который жизненно связан с личной безопасностью и миром каждого гражданина.



Именно из-за этого я не вмешиваюсь в политику, говорят многие, нет и нет, мы должны избавиться от этого насильственного режима», - заявил Манджгаладзе.





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