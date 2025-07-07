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Зурабишвили: Аресты, угрозы, демонстративный рэкет узнаваемых бизнесменов означает одно: Государство пало!
07.07.2025 18:33
Сегодня в этой стране под угрозой все! Никто не защищен! Аресты бывших высокопоставленных чиновников, угрозы насилия или вероятное доведение до самоубийства, демонстративный рэкет узнаваемых бизнесменов означает одно: Государство пало! – об этом в социальной сети пишет 5-й президент Грузии Саломе Зурабишвили.
По ее словам, «правление, основанное на насилии и страхе, является классическим конечным этапом диктатуры».
«В стране полная неразбериха! Сегодня право на все в свои руки взяли люди, называющие себя «правящей партией». По написанному сценарию и придуманным сказкам они думают, что можно обмануть народ. В то же время, за этим занавесом кажущейся реальности, они вернули страну в мафиозно-криминальное пространство. Во всем этом прослеживается Россия. Эти методы, смута, ложная реальность и режим, лишенный человеческого достоинства! Это мафиозное «правление» логически следует за отказом от демократии и европейского будущего. Сегодня под угрозой все! Никто не защищен!
Сложившаяся обстановка, аресты бывших высокопоставленных чиновников, угрозы насилия или вероятное доведение до самоубийства, демонстративный рэкет узнаваемых бизнесменов означает одно: Государство пало! Правление, основанное на насилии и страхе, не различающее уже «своих» и «чужих», является классическим конечным этапом диктатуры, и события развиваются очень быстро!»- пишет в социальной сети Зурабишвили.
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