БДИПЧ/ОБСЕ глубоко озабочено давлением на НПО и политическое инакомыслие в Грузии

08.07.2025 10:00





Офис ОБСЕ по правам человека (БДИПЧ/ОБСЕ) глубоко озабочен в связи с усилением давления на гражданское общество и политическое инакомыслие в Грузии и подтверждает свою поддержку.



В заявлении говорится, что грузинское законодательство, все более ограничивающее деятельность гражданского общества, в результате которого происходят задержания и преследования мирных демонстрантов в Грузии, а также недавние аресты лидеров политической оппозиции «вызывают растущую озабоченность».



«Мы с глубокой озабоченностью следим за текущими событиями в Грузии, в том числе в свете недавних арестов и осуждений оппозиционных политиков. Мы также призываем власти отозвать недавно принятое законодательство, препятствующее законной деятельности гражданского общества», — заявила директор БДИПЧ Мария Телалян.



БДИПЧ/ОБСЕ подчеркивает, что гражданские и политические права являются основой демократии и верховенства закона.



Поэтому Бюро с особой озабоченностью отмечает аресты десятков участников акций протеста в последние месяцы и известия о «несоблюдении стандартов справедливого судебного разбирательства, а также об усилении давления на правозащитников и представителей гражданского общества при выполнении ими своей законной работы».



В БДИПЧ/ОБСЕ отметили, что за последние недели были арестованы 8 ведущих оппозиционных политиков, которые были приговорены к тюремному заключению.



Бюро напоминает властям Грузии, что в 2024 году рекомендовало Тбилиси отменить так называемый «закон об иностранных агентах» и предупредило, что новое законодательство, регулирующее работу НПО, скорее ограничит, чем расширит их возможности по осуществлению своей деятельности.



А в марте 2025 года Бюро также выразило серьезную озабоченность по поводу недавних поправок к регулированию демонстраций и других форм собраний, заявив, что предусмотренные санкции являются чрезмерно суровыми и несовместимыми с международными стандартами в области прав человека.



Государства-участники ОБСЕ совместно признали, что «верховенство закона должно основываться на уважении международно признанных прав человека, включая право на справедливое судебное разбирательство, право на эффективные средства правовой защиты и право не подвергаться произвольному аресту или задержанию».



И была подчеркнута необходимость защиты правозащитников. Страны ОБСЕ согласились уважать право на создание политических партий и предоставлять «гарантии, позволяющие им конкурировать друг с другом на основе равного обращения».



В заявлении также говорится и об отказе официального Тбилиси не приглашать наблюдателей от БДИПЧ/ОБСЕ 4 октября — на выборы в органы местного самоуправления. Это, подчеркнули в Бюро, является отходом от многолетней и последовательной практики Грузии на протяжении последних двух десятилетий.



Подчеркивается также, что БДИПЧ/ОБСЕ по-прежнему готово направить наблюдательную миссию, если власти Грузии направят своевременное приглашение «в интересах прозрачности и повышения доверия общества к демократическим институтам Грузии».



«БДИПЧ по-прежнему стремится поддерживать Грузию в выполнении ее обязательств в рамках ОБСЕ, и мы надеемся продолжить наше многолетнее сотрудничество как с властями Грузии, так и с гражданским обществом, чтобы помочь укрепить демократическое управление и права человека для всех», — добавила Мария Телалян.



Источник: SOVA

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