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Элисашвили: Сражаемся в шести крупных городах, в остальных — бойкот


08.07.2025   11:23


«Сражаемся в шести крупных городах, в остальных — бойкот, единые кандидаты, в Тбилиси — лидер Саломе Зурабишвили, и мы — вокруг неё», — заявил один из лидеров коалиции «Сильная Грузия» Алеко Элисашвили.

«Мы готовы к компромиссам. Хотим сражаться только в Тбилиси? Давайте сражаться. Не подносить же Тбилиси на блюдечке. Мой идеальный сценарий — борьба в шести крупных городах, бойкот в остальных, единые кандидаты, все должны сплотиться вокруг этих кандидатов. В Тбилиси — лидер Саломе Зурабишвили, а мы — вокруг неё. Не надо говорить категорично — мы все находимся в бедственном положении. Давайте примем компромиссное решение, договоримся. Нам нужно единство, объединение в единый кулак. Мы предлагаем компромиссные варианты — бойкот в 63 муниципалитетах, борьба в Тбилиси, бойкот в остальной Грузии, борьба в шести городах. Давайте отложим эмоции и подумаем о стратегии борьбы», — заявил Элисашвили в эфире «ТВ Пирвели».


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