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Посол Грузии в Греции и Республике Сербии вручил верительные грамоты президенту Сербии
08.07.2025 11:31
Посол Грузии в Греции и Сербии Леван Беридзе вручил верительные грамоты президенту Сербии Александру Вучичу.
После церемонии вручения верительных грамот в Сербском дворце состоялась встреча президента и посла. Разговор коснулся дружеских отношений между двумя странами, недавних шагов по углублению сотрудничества и 30-й годовщины дипломатических отношений между Грузией и Сербией.
Посол поблагодарил президента за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.