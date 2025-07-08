Посол Грузии в Греции и Республике Сербии вручил верительные грамоты президенту Сербии

08.07.2025 11:31





Посол Грузии в Греции и Сербии Леван Беридзе вручил верительные грамоты президенту Сербии Александру Вучичу.



После церемонии вручения верительных грамот в Сербском дворце состоялась встреча президента и посла. Разговор коснулся дружеских отношений между двумя странами, недавних шагов по углублению сотрудничества и 30-й годовщины дипломатических отношений между Грузией и Сербией.



Посол поблагодарил президента за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.







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