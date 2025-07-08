Состояние экс-главы Аджарии стабильно тяжелое, ухудшения нет - директор клиники

08.07.2025 11:40





По информации клинического директора Первой университетской клиники Лали Турдзеладзе, бывший председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе по-прежнему находится на управляемом дыхании, его состояние стабильно тяжелое.



«Состояние стабильное, не ухудшилось. Сейчас обход, потом будут исследования, после чего Леван Ратиани даст комментарий. Да, он стабильно тяжелый, находится на управляемом дыхании. Состояние стабильное», — сказала Турдзеладзе.



Для информации, вчера утром Министерство внутренних дел распространило информацию, что бывший председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе был госпитализирован в Сагареджо с огнестрельным ранением в области груди. По данным ведомства, Торнике Рижвадзе была оказана неотложная медицинская помощь. Позже Рижвадзе был переведен в Первую университетскую клинику. В качестве обвиняемого в небрежном хранении огнестрельного оружия по делу задержан Алекси Ахвледиани.





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