Ратиани: Состояние Торнике Рижвадзе стабильно тяжелое, без отрицательной динамики

08.07.2025 15:12





Общее состояние бывшего председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе остается стабильно тяжелым. Об этом журналистам сообщил директор Первой университетской клиники Леван Ратиани.



По словам врача, пациенту проводятся все виды обследований.



«Общее состояние пациента на данном этапе остается стабильно тяжелым, без отрицательной динамики. Проводятся все исследования, предусмотренные протоколом, консультации специалистов, врачей всех областей и его состояние соответствует тяжести повреждений», - заявил Леван Ратиани.



Врач не ответил на дополнительный вопрос СМИ, были ли у Торнике Рижвадзе какие-либо другие травмы, помимо повреждения легкого.



Для информации, вчера утром Министерство внутренних дел распространило информацию, что бывший председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе был госпитализирован в Сагареджо с огнестрельным ранением в области груди. По данным ведомства, Торнике Рижвадзе была оказана неотложная медицинская помощь. Позже Рижвадзе был переведен в Первую университетскую клинику. В качестве обвиняемого в небрежном хранении огнестрельного оружия по делу задержан Алекси Ахвледиани.





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