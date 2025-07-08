Активистку Алби Кордзая приговорили к 5 суткам административного ареста по делу об оскорблении полицейского

08.07.2025 15:12







По информации активистки Алби Кордзая, по делу об оскорблении полицейского Бидзины Жамерашвили ей избран административный арест на 5 суток. Об этом она написала в соцсети.



«Сегодня в Батумском городском суде состоялся суд по делу Бидзины Жамерашвили. Судья Екатерина Кахниашвили. Приговор — 5 суток ареста. Готовлюсь, еду к изолятору Загеси», — пишет Алби Кордзая.



Для информации, активистка Алби Кордзая 28 июня опубликовала видео с полицейским Бидзиной Жамерашвили, свидетелем по делу 21-летнего Мате Девидзе, арестованного по обвинению в нападении на полицейского.



Напомним, 4 июня этого года Алби Кордзая также был приговорена к 10 суткам ареста за оскорбление председателя временной следственной комиссии парламента Теи Цулукиани. По словам представителей МВД, 2 апреля Алби Кордзая через громкоговоритель назвала Тею Цулукиани «рабыней России» и «предательницей страны».





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