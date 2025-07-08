Анна Бучукури: Мы приняли решение и заявили, что участвуем в выборах. Это значит, что участвуем везде

08.07.2025 15:13





«Мы приняли решение и заявили, что участвуем в выборах. Это значит, что участвуем везде», — заявила член партии «Гахария — За Грузию» Анна Бучукури.



Бучукури прокомментировала заявление одного из лидеров коалиции «Сильная Грузия» Алеко Элисашвили, который ранее сказал: «Сражаемся в шести крупных городах, в остальных — бойкот».



«Мы не планируем никакого бойкота. Мы приняли решение и заявили, что участвуем в выборах, а это значит, что участвуем везде. Для нас нелогично, что, например, жители Тбилиси не заслуживают бойкота, а в Хашури или где-то еще — заслуживают. Я слышала об этом только от Элисашвили, и не знаю, приняла ли «Лело» как политический субъект это решение. Я имею в виду участие только в отдельных локациях и бойкот в остальных. Думаю, это не окончательное решение, насколько я знаю, это только заявление Алеко Элисашвили. Чья бы это ни была идея, я подтверждаю — мы нигде бойкотировать не собираемся. У нашей команды никогда не было проблем с коммуникацией. Многие пытались это представить иначе, но у нас и у «Лело» не было и нет проблем с коммуникацией, и не будет в будущем. Мы взаимодействуем по многим вопросам», — заявила Анна Бучукури.



Комментируя запланированную оппозицией акцию, Бучукури отметила, что в последнее время её масштаб сократился, и этому есть свои причины.



«К сожалению, в последнее время эта акция уже не отличалась массовостью. На это есть много причин. Похоже, бойкотирующие стороны ещё больше сократили протест, и для меня это очень печально и непонятно. Они называют себя восемью партиями, но на самом деле это три субъекта».



Также Бучукури прокомментировала заявление Левана Хабеишвили по поводу свержения власти:



«Хабеишвили обещал своим избирателям, что освободит Михаила Саакашвили. Освободил? А если серьёзно — единственный путь смены власти — это мирный путь, выборы, какими бы они ни были. Резолюции, радикализм, свержения — всё это играет на руку только врагу страны, в том числе оккупанту. Это нужно осознать. Может, мы однажды доживём до того дня, когда все поймут, что радикальные революционные сценарии в этой стране, в первую очередь, выгодны врагу, в том числе России».





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