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Венецианская комиссия обратилась в ЕСПЧ в связи с «законом об иноагентах»
08.07.2025 15:14
Венецианская комиссия обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой разрешить выступить в качестве третьей стороны по делу АМЮГ и другие (НПО и СМИ) против Грузии — «закон об иноагентах» («О прозрачности иностранного влияния»).
В случае привлечения в качестве третьей стороны Венецианская комиссия, как консультативный орган Совета Европы по конституционным вопросам, представит в Страсбургский суд анализ, связанный с иском, основанный на ее собственном опыте.
Соответствующее решение было принято комиссией 13-14 июня на 143-м пленарном заседании.
Напомним, на основании данных Ассоциации молодых юристов (АМЮГ) Европейский суд по правам человека начал рассматривать жалобу неправительственных организаций и СМИ на «российский закон» в марте 2024 года. Ассоциация сделала заявление о регистрации жалобы в Страсбургском суде 13 ноября прошлого года.
«Хотели бы напомнить общественности, что российский закон был обжалован в Европейском суде по правам человека от имени 16 средств массовой информации, 120 организаций гражданского общества и 4 частных лиц.
Заявители оспаривают нарушения свободы собраний и объединений (статья 11), свободы выражения мнений (статья 10), права на неприкосновенность частной и семейной жизни (статья 8), дискриминации (статья 14), права на эффективные средства правовой защиты (статья 13) и сферы применения ограничения прав (статья 18)», — пишет АМЮГ.
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