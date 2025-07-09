Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Торнике Рижвадзе перевезли на лечение в Турцию


09.07.2025   10:57


Бывшего председателя правительства Аджарской автономной республики Торнике Рижвадзе перевезли на лечение в Турцию. Указанное заявление в интервью телеканалу «Формула» сделал клинический директор Первой университетской клиники Лали Турдзеладзе.

Напомним, что несколько дней назад МВД Грузии распространило информацию о том, что Торнике Рижвадзе с огнестрельным ранение в область груди сначала был доставлен в клинику «Джеохоспиталс» в Сагареджо, а затем переведен в Первую университетскую клинику в Тбилиси. По информации ведомства, Рижвадзе была оказана неотложная медицинская помощь.

По делу Торнике Рижвадзе за халатное хранение огнестрельного оружия в качестве обвиняемого был задержан Алексей Ахвледиани, в качестве меры пресечения в отношении последнего был избран залог в размере 30 000 лари, и он был освобожден из зала суда.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна