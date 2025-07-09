Торнике Рижвадзе перевезли на лечение в Турцию

09.07.2025 10:57





Бывшего председателя правительства Аджарской автономной республики Торнике Рижвадзе перевезли на лечение в Турцию. Указанное заявление в интервью телеканалу «Формула» сделал клинический директор Первой университетской клиники Лали Турдзеладзе.



Напомним, что несколько дней назад МВД Грузии распространило информацию о том, что Торнике Рижвадзе с огнестрельным ранение в область груди сначала был доставлен в клинику «Джеохоспиталс» в Сагареджо, а затем переведен в Первую университетскую клинику в Тбилиси. По информации ведомства, Рижвадзе была оказана неотложная медицинская помощь.



По делу Торнике Рижвадзе за халатное хранение огнестрельного оружия в качестве обвиняемого был задержан Алексей Ахвледиани, в качестве меры пресечения в отношении последнего был избран залог в размере 30 000 лари, и он был освобожден из зала суда.





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