Юкнявичене: Муниципальные выборы [в Грузии] не могут считаться справедливыми из-за ареста лидеров оппозиции

09.07.2025 11:02





«Кто бы мог подумать, что Грузия, некогда флагман демократии не только в регионе, но и среди всех стран Восточного партнёрства, превратится в автократию по образцу Лукашенко? Сегодня мы говорим не только о белорусах в тюрьмах Лукашенко, но и о грузинах в тюрьмах Бидзины Иванишвили», – заявила депутат Европарламента Раса Юкнявичене во время дебатов по Грузии в Европарламенте.



Юкнявичене выступила с предложением внести определённые изменения в текст резолюции, принятой Комитетом по иностранным делам Европарламента в июне, и сделать текст более жёстким.



«Хочу поблагодарить все проевропейские группы в Европарламенте и назначенных ими докладчиков за отличное сотрудничество. Нападки представителей режима Иванишвили на членов Европарламента и даже послов ЕС лишь укрепили нашу общую позицию. Мы понимаем, что эти заявления не отражают взглядов грузинского народа, мы видим их борьбу и признаём их явное стремление продолжить путь к членству в Евросоюзе.



На фоне ухудшения ситуации, после голосования в Комитете по иностранным делам ЕС, проевропейские партии подготовили новые поправки, и я рекомендую их поддержать. Поправки обновляют текст, чтобы отразить серьёзные события последних недель — в частности, арест почти всех ключевых оппозиционных лидеров и вынесение им политически мотивированных приговоров, а также преследование ведущих организаций гражданского общества. Также уточняется наша позиция по муниципальным выборам — из-за арестов главных оппозиционных лидеров эти выборы нельзя считать свободными и справедливыми», – отметила Юкнявичене.



Как подчеркнула депутат, также подготовлены две устные поправки: одна касается состояния здоровья Мзии Амаглобели, вторая — пересмотра Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией.



«Я предлагаю поддержать обе. Первая касается ухудшения состояния здоровья Мзии Амаглобели — заключённой журналистки, состояние которой стремительно ухудшается, она теряет зрение, ей отказали в надлежащем медицинском лечении, и она остаётся за решёткой по политическим причинам. Вторая поправка ужесточает наш подход к пересмотру Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией — она требует немедленных действий, поскольку Грузия явно нарушила основные демократические принципы. Я хочу подчеркнуть, что вся ответственность за возможное приостановление безвизового режима с Грузией лежит на Иванишвили и его партии. Безвизовое передвижение предоставляется демократическим странам, а не режимам, которые сажают граждан по политическим мотивам.



Грузия важна для всей Европы. Режим лжёт, утверждая, будто никому нет дела до грузинского народа. Именно поэтому их друзья в Кремле и ультраправые силы выступают с предложениями, направленными против процесса вступления Грузии в ЕС. Нет, мы эти изменения не поддержим. Грузинский народ, который уже более 200 дней борется за европейское будущее своей страны, – настоящие европейские герои. Они заслуживают нашего полного уважения и твёрдой поддержки», – заявила Юкнявичене.







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