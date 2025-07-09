директор Департамента интеграции в НАТО МИД Грузии освобожден с должности

09.07.2025 11:08





Торнике Парулава, директор Департамента интеграции в НАТО Министерства иностранных дел, был освобожден со своей должности.



По его словам, его жена также была уволена из состава парламентского Комитета по европейской интеграции.



«Я проработал в Министерстве иностранных дел Грузии почти 24 года. За это время я стал свидетелем множества так называемых реорганизаций. К сожалению, их целью не всегда было улучшение или укрепление «организации», но эта последняя «реорганизация» всё же выделялась.



Она отличалась тем, что впервые одной из главных целей «реорганизации» стало разрушение коллегиальных отношений между сотрудниками Министерства, а не внедрение здоровой конкуренции (эта цель достигнута).



Последняя «реорганизация» также отличалась тем, что её важной целью было разрушение принципа преемственности институциональной памяти, создававшейся и формировавшейся годами. Подавляющее большинство дипломатов, оставшихся работать в Министерстве, были назначены на такие должности, что можно с уверенностью сказать, что институциональная память стёрта на всех уровнях, и с 1 июля мы начинаем всё с чистого листа (здесь цель также достигнута).



Также была ещё одна интересная особенность, характеризующая этот процесс. Главными целями последнего процесса – упразднения и сокращения – стали подразделения, работающие над Межведомственная координация процесса европейской и евроатлантической интеграции. То есть, те подразделения, которые координировали процесс межведомственных и отраслевых реформ и представляли эти процессы Брюсселю, были упразднены, что прямо указывает на то, что даже в долгосрочной перспективе никто не собирается продолжать эти процессы. Соответственно, когда наступит мистический 2028 год, мы будем отставать ещё больше, чем были «вчера».



Скажу также несколько слов о людях, на которых будет направлен этот процесс. Даже самый негативный процесс можно управлять так, чтобы он был менее болезненным для людей. В Министерстве иностранных дел всё произошло с точностью до наоборот. Ещё одним побочным эффектом «реорганизации» стало максимальное унижение сотрудников. Для многих это выразилось в понижении в должности, а для многих — в совершенно недостойном отношении. Целый месяц с начала «реорганизации» я не имел ни одного разговора с коллегами. Никакого объяснения того, что происходит и какая судьба ждёт каждого. Кульминацией стали приказы об увольнении конвейером в конце недели, в субботу вечером и воскресенье. Не по-человечески – пожалуй это одно слово лучше всего всё это описывает.



И наконец, я горжусь тем, что этот процесс коснулся и меня в полной мере. После 24 лет дипломатической службы, 1 июля меня уволили так, что никто даже не удосужился сказать пару слов официально, что-либо объяснить. Никто не инициировал никакой процедуры передачи дела, отдел был уволен в полном составе, без единого вопроса: «А что ещё делать?»



Ещё один личный момент: в конце той же недели, 5 июля, моя жена получила приказ об увольнении из аппарата Комитета по европейской интеграции парламента», – пишет Парулава.





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