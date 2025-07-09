Еврокомиссар Марта Кос: Мы должны отреагировать на откат демократии в Грузии

09.07.2025 11:14





«То, чему мы сегодня становимся свидетелями в Грузии, очень далеко от того, что ожидается от страны — кандидата на вступление в Евросоюз. С каждым днём демократические основы Грузии разрушаются», — заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в ходе дебатов в Европарламенте по вопросу о Грузии.



По её словам, репрессивные действия властей противоречат ценностям и принципам Евросоюза.



«Режим «Грузинской мечты» инициировал самые масштабные репрессии против проевропейской оппозиции и гражданского общества. За последние недели были арестованы несколько оппозиционных лидеров, организации гражданского общества и независимые СМИ подвергаются постоянным атакам. Власти продолжают инициировать новое репрессивное законодательство без надлежащих общественных консультаций. Эти действия идут вразрез с ценностями и принципами ЕС. Как правильно подчёркнуто в вашем докладе, ЕС должен играть важную роль в оказании помощи гражданскому обществу и независимым СМИ в Грузии.



С начала кризиса в Грузии Еврокомиссия значительно усилила усилия и уже реализует проекты в поддержку гражданского сектора на сумму 46 миллионов евро. Дополнительно 32 миллиона евро будут доступны в ближайшее время после одобрения странами-членами ЕС. Однако мы сталкиваемся с серьёзным вызовом — как предоставить финансирование гражданскому обществу так, чтобы избежать дальнейших репрессий со стороны грузинских властей. Последние репрессивные законы — в частности, закон об иноагентах, изменения в законе о грантах и поправки в закон о вещании — негативно сказываются на возможностях предоставления финансовой помощи со стороны ЕС. Но я хочу чётко заявить, что мы по-прежнему полны решимости найти наилучшие пути, чтобы наша помощь достигла гражданского общества и СМИ в Грузии, не подвергая их безопасности риску», — подчеркнула Марта Кос.



Кроме того, по её словам, для борьбы с дезинформацией, направленной против ЕС и его стран-членов, будет дополнительно выделено 7 миллионов евро.



«Вы также знаете о дезинформационных кампаниях и нарративах против Евросоюза и его стран-членов. Эти атаки совершенно неприемлемы. Для борьбы с дезинформацией мы усиливаем коммуникационные усилия, и дополнительно 7 миллионов евро будут выделены этой осенью после одобрения странами ЕС. Эти средства будут использованы для повышения информированности грузинского общества о Европейском союзе и пути к интеграции, а также для улучшения доступа граждан к точной, разнообразной и достоверной информации. Большинство грузинского народа поддерживает европейское будущее своей страны, и мы должны продолжить совместную работу и показать грузинскому народу, что мы на их стороне», — заявила еврокомиссар.



По её словам, на следующей неделе Совет министров иностранных дел ЕС обсудит ситуацию в Грузии, в том числе возможные дальнейшие шаги в ответ на репрессивные действия «Грузинской мечты» и в отношении всех, кто несёт ответственность за насилие и нарушение прав человека.



«Все варианты должны оставаться на столе, чтобы ответить на происходящий откат от демократических стандартов. В то же время мы должны сохранить возможность сотрудничества по вопросам, основанным на взаимных интересах, за рамками процесса вступления в ЕС — в том числе в рамках стратегии по Чёрному морю и региональной связанности», — подытожила Марта Кос.







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