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Лидер ЕНД находятся с официальным визитом в Великобритании


09.07.2025   11:57


Генеральный секретарь «Национального движения» Петре Цискаришвили и лидер партии Леван Саникидзе находятся с официальным визитом в Великобритании.

Как сообщает пресс-служба «Национального движения», в ходе визита лидеры партии встретились с лордом Робертом Теверсоном, членом Палаты лордов, который является «большим другом Грузии и грузинского народа».

По словам лидеров партии, основной темой разговора было введение персональных санкций в отношении Иванишвили и представителей его режима.

В ходе встречи стороны также обсудили политический кризис в Грузии и шаги режима Иванишвили на пути к диктатуре.

В ходе встречи лидеры партии также подчеркнули важность помощи Великобритании Украине и поблагодарили грузинский и украинский народы за поддержку.


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