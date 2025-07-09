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Лидер ЕНД находятся с официальным визитом в Великобритании
09.07.2025 11:57
Генеральный секретарь «Национального движения» Петре Цискаришвили и лидер партии Леван Саникидзе находятся с официальным визитом в Великобритании.
Как сообщает пресс-служба «Национального движения», в ходе визита лидеры партии встретились с лордом Робертом Теверсоном, членом Палаты лордов, который является «большим другом Грузии и грузинского народа».
По словам лидеров партии, основной темой разговора было введение персональных санкций в отношении Иванишвили и представителей его режима.
В ходе встречи стороны также обсудили политический кризис в Грузии и шаги режима Иванишвили на пути к диктатуре.
В ходе встречи лидеры партии также подчеркнули важность помощи Великобритании Украине и поблагодарили грузинский и украинский народы за поддержку.
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