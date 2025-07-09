Состояние Торнике Рижвадзе было стабильным, семья захотела перевести его в Турцию - директор клиники

09.07.2025 12:02





По информации клинического директора Первой университетской клиники Лали Турдзеладзе, бывший председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе был перевезён на лечение в Турцию по просьбе его семьи.



По её словам, состояние здоровья Торнике Рижвадзе улучшилось.



«По просьбе семьи прошлой ночью, в 02:00, Торнике Рижвадзе был перевезён воздушным путём в стамбульскую больницу. Это было полностью их решение. Ранее уже обсуждалась такая возможность. Вчера мы не сообщали об этом, поскольку семья ещё не приняла окончательного решения. Поздно ночью они определились, сами вызвали реанимобиль, самолёт прибыл из Турции, и Торнике Рижвадзе был перевезён. Состояние пациента было полностью стабильным. При пробуждении он контактировал, его параметры улучшились, однако мы оставили его на искусственной вентиляции лёгких, поскольку во время авиаперевозки отключение от аппарата невозможно. Конечно, он тяжёлый пациент, подключён к ИВЛ, но параметры были улучшенными, он был полностью в сознании. Перевод был осуществлён по просьбе семьи. Ни Леван Ратиани, ни премьер-министр не сообщили об этом вчера, поскольку семья ещё не приняла окончательного решения. Позже они определились. Состояние было стабильным, иначе его бы не перевезли, ведь ему предстоял перелёт. У него были абсолютно стабильные параметры, его перевезли с гораздо улучшенными показателями. Мы не имеем права возражать против решения семьи. Лечение должно осуществляться так, как желает семья — это их право», — заявила Лали Турдзеладзе.



Бывший председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе был перевезён на лечение в Турцию. Об этом стало известно несколько часов назад.





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