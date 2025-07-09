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Правила и условия предоставления грантов иностранным донором в Грузии
09.07.2025 12:17
Утверждены правила и условия предоставления грантов иностранными донорами в Грузии. Соответствующее постановление уже опубликовано.
В частности, согласно постановлению, предоставление грантов бюджетным организациям иностранными донорами требует согласия правительства. Для этого бюджетная организация сама должна представить правительству соответствующий проект.
В свою очередь, правительство Грузии выдает свое согласие на основании письменного проекта грантового соглашения, которое заключается между грантодателем и получателем.
Что касается содержания проекта грантового соглашения, оно должно включать цель, объем, конкретное направление использования средств иностранного донора, условия их использования и основные требования, предъявляемые донором к получателю гранта.
Кроме того, в случае предоставления гранта несколькими донорами (софинансируемый грант) проект грантового соглашения должен содержать информацию обо всех грантодателях и их доле в общем бюджете.
В случае, если в рамках одного проекта грантового соглашения предусмотрено несколько получателей, проект грантового соглашения должен содержать информацию о каждом из них и о доле, которую они получат из бюджета.
В случае изменения цели, объема и конкретного направления использования гранта, предусмотренного соглашением, донор представляет проект соглашения Правительству Грузии в соответствии с настоящим правилом.
Согласно постановлению, материалы/документы, связанные с проектом грантового соглашения, загружаются в «Систему электронного документооборота» Аппарата Правительства Грузии и направляются в Департамент международных отношений, стратегического планирования и координации Аппарата Правительства Грузии для изучения содержательной стороны материалов.
Содержательное исследование подразумевает предварительную оценку цели, объема и конкретного направления использования средств (в денежной или натуральной форме) гранта и определение их соответствия правительственной программе, основным стратегическим документам Правительства Грузии и государственным интересам Грузии.
Как указано в постановлении, непринятие решения по проекту грантового соглашения означает отказ Правительства Грузии в выдаче гранта, о чем инициатор соглашения о грантовом соглашении с Правительством Грузии уведомляется письмом от имени Руководителя Администрации Правительства Грузии.
Что касается грантов, выдача которых не требует согласия Правительства Грузии, то список выглядит следующим образом:
- Гранты, выдаваемые международными спортивными ассоциациями, федерациями и комитетами;
- Индивидуальная финансовая помощь, выдаваемая на общее и высшее образование и научную работу за пределами Грузии;
- Гранты, выдаваемые Программой Европейского Союза по исследованиям и инновациям, Horizon Europe, Программой Европейского Союза Erasmus+, Германской службой академических обменов (DAAD) и Программой «Креативная Европа» между Грузией и Европейским Союзом;
- Грантовые соглашения, заключенные до 17 апреля 2025 года, за исключением случаев, когда какой-либо компонент, предусмотренный статьей 9 настоящих Правил, был изменен в грантовом соглашении после 16 апреля 2025 года.
- Гранты, выдаваемые международными финансово-кредитными организациями, не требуют согласия Правительства Грузии, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6 настоящих Правил.
Утверждение мероприятий, осуществляемых в рамках «Государственной стратегии для оккупированных территорий – Вовлечение путем сотрудничества» и «Плана действий по Стратегии взаимодействия», осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Грузии № 320 от 15 октября 2010 года «Об утверждении Правил осуществления деятельности на оккупированных территориях Грузии».
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