Правила и условия предоставления грантов иностранным донором в Грузии

09.07.2025 12:17





Утверждены правила и условия предоставления грантов иностранными донорами в Грузии. Соответствующее постановление уже опубликовано.



В частности, согласно постановлению, предоставление грантов бюджетным организациям иностранными донорами требует согласия правительства. Для этого бюджетная организация сама должна представить правительству соответствующий проект.



В свою очередь, правительство Грузии выдает свое согласие на основании письменного проекта грантового соглашения, которое заключается между грантодателем и получателем.



Что касается содержания проекта грантового соглашения, оно должно включать цель, объем, конкретное направление использования средств иностранного донора, условия их использования и основные требования, предъявляемые донором к получателю гранта.



Кроме того, в случае предоставления гранта несколькими донорами (софинансируемый грант) проект грантового соглашения должен содержать информацию обо всех грантодателях и их доле в общем бюджете.



В случае, если в рамках одного проекта грантового соглашения предусмотрено несколько получателей, проект грантового соглашения должен содержать информацию о каждом из них и о доле, которую они получат из бюджета.



В случае изменения цели, объема и конкретного направления использования гранта, предусмотренного соглашением, донор представляет проект соглашения Правительству Грузии в соответствии с настоящим правилом.



Согласно постановлению, материалы/документы, связанные с проектом грантового соглашения, загружаются в «Систему электронного документооборота» Аппарата Правительства Грузии и направляются в Департамент международных отношений, стратегического планирования и координации Аппарата Правительства Грузии для изучения содержательной стороны материалов.



Содержательное исследование подразумевает предварительную оценку цели, объема и конкретного направления использования средств (в денежной или натуральной форме) гранта и определение их соответствия правительственной программе, основным стратегическим документам Правительства Грузии и государственным интересам Грузии.



Как указано в постановлении, непринятие решения по проекту грантового соглашения означает отказ Правительства Грузии в выдаче гранта, о чем инициатор соглашения о грантовом соглашении с Правительством Грузии уведомляется письмом от имени Руководителя Администрации Правительства Грузии.



Что касается грантов, выдача которых не требует согласия Правительства Грузии, то список выглядит следующим образом:



- Гранты, выдаваемые международными спортивными ассоциациями, федерациями и комитетами;



- Индивидуальная финансовая помощь, выдаваемая на общее и высшее образование и научную работу за пределами Грузии;



- Гранты, выдаваемые Программой Европейского Союза по исследованиям и инновациям, Horizon Europe, Программой Европейского Союза Erasmus+, Германской службой академических обменов (DAAD) и Программой «Креативная Европа» между Грузией и Европейским Союзом;



- Грантовые соглашения, заключенные до 17 апреля 2025 года, за исключением случаев, когда какой-либо компонент, предусмотренный статьей 9 настоящих Правил, был изменен в грантовом соглашении после 16 апреля 2025 года.



- Гранты, выдаваемые международными финансово-кредитными организациями, не требуют согласия Правительства Грузии, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6 настоящих Правил.



Утверждение мероприятий, осуществляемых в рамках «Государственной стратегии для оккупированных территорий – Вовлечение путем сотрудничества» и «Плана действий по Стратегии взаимодействия», осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Грузии № 320 от 15 октября 2010 года «Об утверждении Правил осуществления деятельности на оккупированных территориях Грузии».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





