|
|
|
Вашадзе: Единственное, что меня беспокоит в заключении, это взаимные нападки
09.07.2025 12:49
Единственное, что меня беспокоит в заключении, это взаимные нападки – По телевидению я постоянно смотрю ругань в адрес друг друга, несмотря на то, что это может не задевать меня персонально, все равно у меня болит сердце, так как я знаю, что любое подобное высказывание отдаляет нас от победы,- об этом в социальной сети пишет лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.
По его словам, он надеется на то, что «ошибки будут осмыслены, и вскоре остальные смогут объединиться для окончательной победы».
«Мне исполнилось 44 года. Большое спасибо всем за поздравления. Я – бодр, и настроен на победу, уверен в победе. Если чего-то и желать себе на день рождения – это единство, единение народа, чтобы спасти нашу родину. Чем скорее мы объединимся, тем быстрее победим!
Единственное, что меня беспокоит в заключении, это взаимные нападки – По телевидению я постоянно смотрю ругань в адрес друг друга, несмотря на то, что это может не задевать меня персонально, все равно у меня болит сердце, так как я знаю, что любое подобное высказывание отдаляет нас от победы.
Надеюсь, что и это мы вскоре преодолеем, начнем слушать друг друга, будем уважать чужие мнения, попытаемся найти компромисс друг с другом, осмыслим ошибки и объедимся для окончательной победы.
Сила в единстве!
Находящийся в заточении, но свободный Георгий Вашадзе»,- пишет Вашадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна