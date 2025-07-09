Вашадзе: Единственное, что меня беспокоит в заключении, это взаимные нападки

09.07.2025 12:49





Единственное, что меня беспокоит в заключении, это взаимные нападки – По телевидению я постоянно смотрю ругань в адрес друг друга, несмотря на то, что это может не задевать меня персонально, все равно у меня болит сердце, так как я знаю, что любое подобное высказывание отдаляет нас от победы,- об этом в социальной сети пишет лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



По его словам, он надеется на то, что «ошибки будут осмыслены, и вскоре остальные смогут объединиться для окончательной победы».



«Мне исполнилось 44 года. Большое спасибо всем за поздравления. Я – бодр, и настроен на победу, уверен в победе. Если чего-то и желать себе на день рождения – это единство, единение народа, чтобы спасти нашу родину. Чем скорее мы объединимся, тем быстрее победим!



Единственное, что меня беспокоит в заключении, это взаимные нападки – По телевидению я постоянно смотрю ругань в адрес друг друга, несмотря на то, что это может не задевать меня персонально, все равно у меня болит сердце, так как я знаю, что любое подобное высказывание отдаляет нас от победы.



Надеюсь, что и это мы вскоре преодолеем, начнем слушать друг друга, будем уважать чужие мнения, попытаемся найти компромисс друг с другом, осмыслим ошибки и объедимся для окончательной победы.



Сила в единстве!



Находящийся в заточении, но свободный Георгий Вашадзе»,- пишет Вашадзе.





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