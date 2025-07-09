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Вашадзе: Единственное, что меня беспокоит в заключении, это взаимные нападки


09.07.2025   12:49


Единственное, что меня беспокоит в заключении, это взаимные нападки – По телевидению я постоянно смотрю ругань в адрес друг друга, несмотря на то, что это может не задевать меня персонально, все равно у меня болит сердце, так как я знаю, что любое подобное высказывание отдаляет нас от победы,- об этом в социальной сети пишет лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.

По его словам, он надеется на то, что «ошибки будут осмыслены, и вскоре остальные смогут объединиться для окончательной победы».

«Мне исполнилось 44 года. Большое спасибо всем за поздравления. Я – бодр, и настроен на победу, уверен в победе. Если чего-то и желать себе на день рождения – это единство, единение народа, чтобы спасти нашу родину. Чем скорее мы объединимся, тем быстрее победим!

Единственное, что меня беспокоит в заключении, это взаимные нападки – По телевидению я постоянно смотрю ругань в адрес друг друга, несмотря на то, что это может не задевать меня персонально, все равно у меня болит сердце, так как я знаю, что любое подобное высказывание отдаляет нас от победы.

Надеюсь, что и это мы вскоре преодолеем, начнем слушать друг друга, будем уважать чужие мнения, попытаемся найти компромисс друг с другом, осмыслим ошибки и объедимся для окончательной победы.

Сила в единстве!

Находящийся в заточении, но свободный Георгий Вашадзе»,- пишет Вашадзе.


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