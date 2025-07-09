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Урсула фон дер Ляйен: Защита Европы – наша ответственность
09.07.2025 14:03
Защита Европы – наша ответственность, - указанное заявление в своем выступлении в Европейском парламенте сделала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы не можем зависеть от других в деле защиты Европы. Защита Европы – наша ответственность, - заявила фон дер Ляйен.
По ее словам, наращивание военных инвестиций Европы хорошо не только для безопасности, но и для создания рабочих мест.
В своем выступлении президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также прокомментировала массированную атаку России против Украины, в которой было использовано более 740 БПЛА и ракет
«Мы ясно видим, что война бушует по сей день, и угроза России по-прежнему существует. Россия быстро перевооружается», - отметила президент Европейской комиссии.
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