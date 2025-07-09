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Сотрудники Департамента миграции выдворили из Грузии 28 иностранцев


09.07.2025   14:13


В результате комплексных мероприятий, проведённых в последние дни при тесной координации Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии и соответствующих подразделений министерства, из страны были выдворены 28 иностранных граждан.

Информацию распространяет Министерство внутренних дел Грузии.

Согласно сообщению ведомства, из страны были выдворены граждане следующих государств: Азербайджан, Беларусь, Египет, Ирак, Турция, Туркменистан, Индия, Иордания, Иран, Израиль, Пакистан, Россия и Китай — всего 28 человек.

«В соответствии с действующим законодательством, выдворенным лицам было запрещено повторно въезжать в страну. Департамент миграции Министерства внутренних дел Грузии является ответственным органом за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. Одна из его компетенций — выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без правовых оснований, и осуществление их выдворения из страны», — говорится в информации МВД.


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