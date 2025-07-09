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Вашадзе: Режим как внутри страны, так и за ее пределами, обнулен, а формула победы - единство


09.07.2025   17:17


Сегодняшняя резолюция Европарламента - это очередной успех и ответ для всех, что у общей борьбы и единства нет альтернативы. Эта резолюция – результат непрерывного сопротивления грузинского народа,- об этом говорится в письме лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе, находящегося в заключении.

По словам Вашадзе, в резолюции прямо указано, что «режим Иванишвили является нелегитимным».

«Сегодняшняя резолюция Европарламента - это очередной успех и ответ для всех, что у общей борьбы и единства нет альтернативы. Эта резолюция – результат непрерывного сопротивления грузинского народа.

В резолюции прямо указано, что режим Иванишвили является нелегитимным, и он не признан. Европа признала грузинский народ, как единственный источник легитимной власти.

Этот день в очередной раз доказывает, что режим как внутри страны, так и за ее пределами, обнулен, и никаким насилием он не сможет сохранить свою власть.

Соответственно, формула победы – это единство, освобождение узников совести и назначение новых справедливых парламентских выборов.

Следующий шаг – полный разлад нелегитимного режима и новые честные выборы. Власть должна быть возвращена народу! Время для освобождения Грузии. Мы выиграем эту борьбу», - пишет Вашадзе.


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