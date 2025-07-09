Резолюция: Будущие выборы не являются возможностью для отражения демократического выбора грузинского народа

09.07.2025 17:42





Будущие выборы не являются возможностью для отражения демократического выбора грузинского народа, если не будут освобождены арестованные и задержанные лидеры политической оппозиции, и выборы не пройдут в улучшенной избирательной среде, - об этом говорится в поправках, которые сегодня были внесены в текст резолюции по Грузии Европейского парламента.



Вместе с тем в документе подчеркивается, что«должна быть продолжена политика непризнания однопартийного парламента и избранного им президента до тех пор, пока не будут осуществлены ощутимые изменения в политическом курсе страны и не будут проведены новые свободные и честные парламентские выборы».



«Учитывая существующие политические и правовые условия, муниципальные выборы содержат в себе огромные вызовы для любого потенциального участника, ожидающего свободной и честной конкуренции. Помимо этого, самопровозглашенные власти используют такое участие как признание статус-кво; Будущие выборы не являются возможностью для отражения демократического выбора грузинского народа, если не будут освобождены арестованные и задержанные лидеры политической оппозиции, и выборы не пройдут в улучшенной избирательной среде, контроль за которыми должна осуществлять независимая и беспристрастная администрация для того, чтобы был обеспечен поистине справедливый, свободный и прозрачный процесс», - говорится в резолюции.



Европейский парламент в очередной раз подтверждает свою позицию о том, что «разрешение политического и конституционного кризиса, сложившегося в Грузии, возможно только путем проведения новых парламентских выборов, которые должны быть проведены в течение нескольких месяцев в улучшенной избирательной среде под контролем независимой и беспристрастной избирательной администрации и тщательном мониторинге международных и местных избирателей для того, чтобы был обеспечен поистине справедливый, свободный и прозрачный процесс, который отразит действительную волю народа».





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