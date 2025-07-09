Директор Агентства морского транспорта Алексей Ахвледиани лишен полномочий

09.07.2025 17:45





Директор Агентства морского транспорта Министерства экономики и устойчивого развития Алексей Ахвледиани лишен полномочий – соответствующий указ был подписан сегодня, 9 июля. Указанную информацию распространяет министерство экономики и устойчивого развития Грузии.



Указанную должность Ахвледиани занимал с мая 2023 года.



Напомним, что Алексей Ахвледиани был задержан по обвинению в халатном хранении огнестрельного оружия. Дело касается инцидента, произошедшего 7 июля в Сагареджо, во время которого, по информации МВД, бывший глава правительства Аджарской автономной республики Торнике Рижвадзе осуществил попытку суицида в доме Ахвледиани, из принадлежащего последнему огнестрельного оружия.



В качестве меры пресечения в отношении Ахвледиани Тбилисский городской суд избрал уплату залога в размере 30 000 лари, и он был освобожден из зала суда.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





