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Папуашвили: Смешение ценностей — вот всё, что нам нужно знать о текущей ситуации в Брюсселе
09.07.2025 19:52
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отреагировал в социальной сети на резолюцию, принятую Европейским парламентом по Грузии.
«Европейский парламент в принятой сегодня резолюции по Грузии потребовал освобождения из законного заключения диктатора Михаила Саакашвили, которого Европейский суд по правам человека изобличил в систематических и системных пытках заключённых.
Смешение ценностей — вот всё, что нам нужно знать о текущей ситуации в Брюсселе», — заявил Папуашвили.
Европарламент одобрил резолюцию по Грузии с поправками, касающимися отчётов Европейской комиссии за 2023 и 2024 годы. 490 депутатов проголосовали за документ, 147 — против, 49 воздержались.
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