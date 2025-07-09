Папуашвили: Смешение ценностей — вот всё, что нам нужно знать о текущей ситуации в Брюсселе

09.07.2025 19:52





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отреагировал в социальной сети на резолюцию, принятую Европейским парламентом по Грузии.



«Европейский парламент в принятой сегодня резолюции по Грузии потребовал освобождения из законного заключения диктатора Михаила Саакашвили, которого Европейский суд по правам человека изобличил в систематических и системных пытках заключённых.



Смешение ценностей — вот всё, что нам нужно знать о текущей ситуации в Брюсселе», — заявил Папуашвили.



Европарламент одобрил резолюцию по Грузии с поправками, касающимися отчётов Европейской комиссии за 2023 и 2024 годы. 490 депутатов проголосовали за документ, 147 — против, 49 воздержались.







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