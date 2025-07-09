МВД: За прошедшую неделю в Грузии тестирование на наркотики было проведено в отношении 314 лиц

09.07.2025 20:40





На основании ужесточения законодательства о борьбе с наркотиками, в результате принятых сотрудниками министерства мер, за прошедшую неделю по всей стране, в Тбилиси и регионах было протестировано 314 лиц, из которых у 240 установлено употребление наркотиков. Материалы по этим делам переданы в суд в соответствии с действующим законодательством, — говорится в заявлении МВД.



По информации ведомства, 23 человека уклонились от прохождения теста на наркотики, которые будут оштрафованы как наркопотребители, поскольку это предусмотренно соответствующей законодательной нормой.



Кроме того, по данным МВД, все меры, принимаемые полицией, включая тестирование на наркотики, направлены на борьбу с распространением наркотиков в стране и служат наилучшим интересам общества.



«В последние дни активно проводится ложная кампания, якобы сотрудники правоохранительных органов проверяют только участников протестных акций или представителей конкретной партии, что является очередной попыткой ввести в заблуждение общественность. Сотрудник полиции не выделяет или исключает из проверяемых лиц кого-либо по признаку политических взглядов, что, в свою очередь, ни для кого не является индульгенцией.



Мы также призываем представителей СМИ не только мешать нам, а разделить ответственность в борьбе с наркотиками, в чем корректное предоставление информации играет особую роль», — говорится в заявлении МВД.







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