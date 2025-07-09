Мы не заинтересованы ни в предвыборной кампании, ни в кампании бойкота - Зурабишвили

09.07.2025 20:43





Мы не заинтересованы ни в предвыборной кампании, ни в кампании бойкота. Мы разделены с обеих сторон, и тратятся огромные финансовые и человеческие ресурсы, которые должны были бы быть потрачены на протесты, но тратятся на кампанию бойкота, содержание которой мне трудно понять, — заявила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.



По словам Саломе Зурабишвили, выход из сложившейся ситуации — это единство, а всё, что служит конфронтации, — это последний рычаг в руках «Мечты».



По словам Саломе Зурабишвили, если кто-то в стране верит в возможность проведения местных выборов, это большой миф, а тема выборов была введена «Грузинской мечтой» для противостояния и раскола оппозиции, противостояния сторонников и противников. Пятый президент считает, что в данном случае результат достигнут, и отмечает, что «мы находимся в театре абсурда, где каждый играет свою роль».



Кроме того, Зурабишвили уверена, что местные выборы не состоятся, и добавляет: «Мы не пойдём до конца, и народ не поддастся мифу об этих выборах».



Также Саломе Зурабишвили называет кампанию бойкота абсурдной и утверждает, что её ещё легче сфальсифицировать, поскольку «в условиях страха, денег и угроз» людей можно привести к выборам, и именно так и заканчиваются кампании бойкота при диктаторских режимах.



«Нашей страной правят криминальные, мафиозные правила торга, запугивания. Ни один гражданин больше не защищён. Если кто-то в этой стране верит в возможность проведения местных выборов, это большой миф. Выборов нет, есть только тема выборов, которую «Грузинская мечта» подкидывает, чтобы противостоять оппозиции, расколоть её, противопоставить две стороны – сторонников и противников, – и результат достигнут. Мы находимся в театре абсурда, и каждый играет свою роль, вплоть до ругани, ругани, издевательств и т.д. между сторонами.



Я уверен, что эти выборы не состоятся, мы не дойдём до конца, и эти люди не воплотят миф об этих выборах в жизнь. К тому времени оппозиция уже развалилась, протест ослаб. Наша единственная сила — в единстве. В конце концов, участие в выборах обречено на провал. В этих условиях нет формулы победы. Партии, выступающие за участие, не декларируют своих амбиций победить режим или даже ослабить его. Я не знаю, в чём их цель, если это их партийная консолидация, то и этого не произойдёт, они уже настолько дискредитированы, что никакой консолидации в будущем не будет. Они ничего не добьются в реальном результате.



С другой стороны, бойкот как кампания — это тоже абсурд. Нет ни одного примера бойкота, который был бы объявлен какой-то победой. В нынешних условиях, как выборы будут сфальсифицированы, если кто-то в них примет участие, бойкот будет сфальсифицирован ещё легче. В условиях страха, денег и угроз можно заставить людей пойти на выборы, даже если они противники. В целом, именно так и заканчиваются кампании бойкота при диктаторских режимах», — заявила Саломе Зурабишвили.





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