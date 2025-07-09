Саломе Зурабишвили представила план действий

09.07.2025 20:50





Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили представила план действий в своем видеообращении.



По словам Зурабишвили, платформа сопротивления должна быть возрождена, укреплена и расширена, а платформа сопротивления должна сформировать переходное правительство.



По ее словам, «Грузинская хартия» должна быть обновлена, изменена и приведена в соответствие с современными требованиями.



«Я хочу представить вам реалистичный план, который требует от нас одуматься. Здесь нет победителей и побеждённых, эта борьба не должна закончиться так. Мы будем участвовать [в выборах в органы местного самоуправления], или нет. Всё должно закончиться тем, что все поймут, что это не наша тема, наша тема — как усилить протест, который привёл нас к сегодняшнему дню. Политическая сторона должна усилить протест. Для этого план довольно прост, но он должен быть реализован очень осмысленно.



Первая часть плана — это как раз признание того, что никто не выиграл, никто не проиграл, и мы не будем участвовать в этом фарсе выборов, но мы все будем участвовать в заключительном этапе этой борьбы. Для этого, прежде всего, необходимо возродить, укрепить и расширить платформу сопротивления. Мы должны включить все те форматы и группы, которые объединяются с разных точек зрения и имеют разные мнения. Все мнения необходимы, и представительство всех групп крайне важно. Это платформа для настоящего объединённого сопротивления.



Эта платформа должна сформировать то, чего нам пока не хватает. И то, что должно было быть гораздо раньше, – это переходное правительство. Никто не любит вакуума, отсюда тревога и меньшая вовлечённость нашего общества, неспособность понять: «Кто же, если не они?». Это постоянный вопрос, когда грядёт смена власти. Мы обязаны ответить на этот вопрос и показать обществу и зарубежным партнёрам, кто будет завтра, когда начавшийся процесс свержения власти завершится свержением режима. Показать, что это будут профессионалы, возможно, меньше политиков и больше технических специалистов.



В-третьих, нам нужна программа, и она у нас есть – это «Грузинская хартия», которая нуждается в обновлении, поскольку с момента её принятия кое-что изменилось, хотя основная часть осталась прежней. Если посмотреть на ситуацию сегодня, нам нужно её немного изменить. Это будет наш совместный план действий.



«У нас уже есть документ, отражающий предпосылки, которые необходимо создать для проведения новых парламентских выборов», – заявила Саломе Зурабишвили.





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