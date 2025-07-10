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В Брюсселе рассматривается вопрос о введении санкций против грузинских судей


10.07.2025   11:16


По информации источника “TV Formula”, в Брюсселе рассматривается вопрос о введении санкций против грузинских судей.
Источник из Брюсселя сообщает, что в настоящее время обсуждается не санкционирование официальных представителей »Грузинской мечты», а именно судей.

По словам источника, окончательного списка пока нет, но в него обязательно войдут судьи, ответственные за фальсифицированные судебные процессы и несправедливые приговоры.

Источник отмечает, что судья Нино Галусташвили, с большой вероятностью, окажется в первой волне санкционного списка.

Этот вопрос уже обсуждался сегодня в Брюсселе на уровне послов. А 15 июля в Брюсселе состоится заседание Совета ЕС по иностранным делам, в рамках которого Грузия станет одной из тем обсуждения.


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