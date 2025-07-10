Каладзе рассказал, как гордится скверами и парками, построенными при нем

10.07.2025 11:59





Мэр Тбилиси Каха Каладзе подвёл итоги деятельности в направлении экологической политики. Мероприятие, в котором принял участие премьер-министр Ираклий Кобахидзе, прошло в парке Згвисубани.



В своей речи мэр столицы в первую очередь акцентировал внимание на парке Згвисубани, который до реконструкции находился в крайне тяжёлом состоянии.



«В парке Згвисубани несколько лет назад было обычное болото, крайне тяжёлое состояние, невыносимые условия. Когда мы пришли на место, встретились с местными жителями и пообещали, что это пространство будет полностью благоустроено, отреставрировано, и здесь мы создадим самый большой городской парк в столице. Парк Згвисубани — это самая большая рекреационная зона, занимающая 25 гектаров. Радует душу, когда сюда приходят люди — созданы все условия для отдыха и восстановления сил», — заявил Каха Каладзе.



По его словам, уже в первый год прихода к власти была прекращена вредная практика, установленная предыдущим руководством.



«Самое главное, что мы сделали в 2017 году — полностью изменили вредную практику, которая существовала: рекреационные зоны распродавались, чтобы впоследствии на их месте велось строительство. Конечно, мы не против строительства, но оно не должно происходить за счёт зелёных зон и спортивных площадок. Нам пришлось выкупать отдельные участки и возвращать их муниципалитету. Безусловно, мы продолжим эту политику — создавать как можно больше зелёных пространств. Я очень горжусь тем, что благодаря реализованным проектам в городе появилось множество новых центров притяжения. Люди всех возрастов пользуются скверами и парками. Очень приятно, что мы внедрили эту культуру, и парки Тбилиси полны людей», — отметил мэр столицы.



Говоря о конкретных реализованных проектах, Каладзе поблагодарил благотворительный фонд «Карту», при поддержке которого проводится обновление склона Мтацминда.



«Проекты, реализованные в рамках экологической политики, бросаются в глаза. Все видят, как меняется наш город к лучшему. Конечно, мы на этом не остановимся — у нас есть амбициозные планы и знания, чтобы сделать наш город ещё лучше. Хочу поблагодарить фонд »Карту», Бидзину Иванишвили и его семью, ведь именно под его руководством реализуется важнейший проект — проводится озеленение склона Мтацминда, который называют »лёгкими Тбилиси» и который находится в крайне тяжёлом состоянии. Ведётся полное восстановление этого склона, занимающего 400 гектаров», — заявил Каха Каладзе.



В мероприятии по подведению итогов экологической политики мэрии Тбилиси приняли участие председатель парламента Шалва Папуашвили, председатель сакребуло Зураб Абашидзе, члены правительства и сакребуло, представители мэрии и специалисты в данной сфере.





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