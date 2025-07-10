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Тбилисский городской суд приговорил Сабу Джикия к четырём годам и шести месяцам лишения свободы
10.07.2025 12:59
Тбилисский городской суд приговорил Сабу Джикия, обвиняемого в нападении на сотрудника правоохранительных органов, к четырём годам и шести месяцам лишения свободы.
Решение приняла судья Тамар Мчедлишвили.
Обвиняемый Саба Джикия воспользовался правом последнего слова и заявил, что бодр.
«Меня всё ещё беспокоит внутренний страх, потому что я боюсь поражения и не хочу, чтобы будущие поколения ругали нас за наше поражение. Я готов, я бодр и не хочу видеть слёзы на ваших глазах, улыбнитесь вместе со мной», — сказал Саба Джикия, обращаясь к присутствовавшим в зале близким.
Решение судьи было встречено шумом друзей Сабы Джикия и активистов в зале суда.
19-летний студент Саба Джикия был задержан 5 декабря 2024 года по обвинению в нападении на сотрудника полиции. Прокуратура обвиняет его в ударе ногой полицейского во время акции протеста на проспекте Руставели 30 ноября 2024 года. Джикия не признает себя виновным.
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