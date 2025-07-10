Тбилисский городской суд приговорил Сабу Джикия к четырём годам и шести месяцам лишения свободы

10.07.2025 12:59





Тбилисский городской суд приговорил Сабу Джикия, обвиняемого в нападении на сотрудника правоохранительных органов, к четырём годам и шести месяцам лишения свободы.



Решение приняла судья Тамар Мчедлишвили.



Обвиняемый Саба Джикия воспользовался правом последнего слова и заявил, что бодр.



«Меня всё ещё беспокоит внутренний страх, потому что я боюсь поражения и не хочу, чтобы будущие поколения ругали нас за наше поражение. Я готов, я бодр и не хочу видеть слёзы на ваших глазах, улыбнитесь вместе со мной», — сказал Саба Джикия, обращаясь к присутствовавшим в зале близким.



Решение судьи было встречено шумом друзей Сабы Джикия и активистов в зале суда.



19-летний студент Саба Джикия был задержан 5 декабря 2024 года по обвинению в нападении на сотрудника полиции. Прокуратура обвиняет его в ударе ногой полицейского во время акции протеста на проспекте Руставели 30 ноября 2024 года. Джикия не признает себя виновным.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





