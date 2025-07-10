Кобахидзе назвал резолюцию Европарламента «абсолютно позорной»

10.07.2025 13:03





Шантаж грузинского народа за невозвращение к власти коллективного «Нацдвижения» очень постыден, - так премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ответил на вопрос, связанный с резолюцией, принятой Европарламентом.



Как отметил глава правительства, это постыдное действие не только Европарламента, за него должна взять ответственность вся европейская бюрократия.



«Это очередная, если не ошибаюсь, седьмая по счету абсолютно позорная резолюция. Я считаю, что вся бюрократия Евросоюза должна взять на себя ответственность за это. Это не просто постыдное действие Европарламента, я думаю, что европейская бюрократия должна полностью взять ответственность за это. Очень стыдно шантажировать грузинский народ за то, что он не вернул к власти коллективное «Нацдвижение». Шантажировать грузинский народ за это просто стыдно, эти люди должны почувствовать ответственность, в том числе за то, что в 2004–2012 годах давали «зеленый свет» предыдущей власти в плане тягчайших преступлений, которые они совершали. Пытки людей, рэкет, захват телеканалов, передача территорий, всему этому был дан зеленый свет режиму Саакашвили, «Нацдвижения» теми же бюрократами, постсоветскими политиками, которые сегодня говорят позорным языком и принимают позорные резолюции», – заявил Ираклий Кобахидзе.





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