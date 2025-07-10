Папуашвили: СМИ, финансируемые посольством Евросоюза, скрыли тот факт, что резолюция призывает к освобождению Саакашвили

10.07.2025 13:32





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что пропагандистские СМИ, финансируемые посольством Евросоюза, скрыли тот факт, что в резолюции Европарламента содержится требование об освобождении Михаила Саакашвили.



По его словам, резолюция была принята при участии еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, и теперь освобождения Саакашвили требует Евросоюз — в лице еврокомиссара и его посла.



«Значимым моментом является то, что даже пропагандистские СМИ, финансируемые посольством ЕС, скрыли, что в этой резолюции содержится требование освободить Саакашвили. Они понимают, что грузинский народ это видит, и тут уже всё ясно. Мы увидели, что эта резолюция была принята при участии еврокомиссара ЕС по вопросам расширения Марты Кос. Она рассыпалась в комплиментах в адрес Расы Юкнявичене. Так что вся ответственность полностью лежит на Еврокомиссии и посольстве ЕС. Получается, что сегодня освобождения Саакашвили требует Евросоюз — в лице еврокомиссара и его посла.



Поэтому пусть посол ЕС даст ответ грузинскому народу — то есть, чего они хотят? Чтобы, по мнению господина Герчинского, диктатор и создатель системы пыток представлял Европу? По мнению господина Герчинского и Еврокомиссии, Саакашвили — это Европа?



Этой ответственности они не смогут избежать. Резолюция была принята при участии еврокомиссара. Я не слышал ни одного критического замечания в адрес текста — ни от комиссара Кос, ни от посольства ЕС, ни от Еврокомиссии. Это значит, что они разделяют позицию, изложенную в этой резолюции. Это значит, что они требуют освобождения Саакашвили. Они требуют этого, как и в предыдущих резолюциях, где также предлагалось ввести санкции против России. То есть они требуют, чтобы мы вступили в эскалацию с Россией, чтобы мы отпустили диктатора и создателя системы пыток. Такова, по их представлениям, Европа.



Поэтому господин Герчинский должен ответить — по его мнению, Европа — это пытки, диктатура, эскалация, жертвы в конфликтах? Это Европа?» — заявил Шалва Папуашвили.





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