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Папуашвили шантажирует оппозицию «интересами избирателей»


10.07.2025   13:33


«Если радикальная оппозиция не представит своих кандидатов своим избирателям, это в первую очередь навредит её же избирателям», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

По его словам, если человек сам не хочет участвовать, никто не может заставить его участвовать силой.

«Наш интерес в том, чтобы у граждан Грузии была возможность прийти на выборы и сделать свой выбор. Конечно, мы представим нашим избирателям наше видение и кандидатов. Если радикальная оппозиция не представит своих кандидатов своим избирателям, это в первую очередь навредит её же избирателям. Для демократии это проблемой не является. Если человек сам не хочет участвовать, никто не может заставить его сделать это силой», — заявил Шалва Папуашвили.


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