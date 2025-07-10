|
|
|
Саакашвили: Нет смысла в дальнейшем оппонировании с «Лело»
10.07.2025 13:45
Нет смысла в дальнейшем оппонировании с «Лело» - мы должны ограничиться выражением сожаления, - заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.
Это заявление Саакашвили опубликовано на его личной странице в социальной сети.
«По моему мнению, нет смысла дальнейшего оппонирования с «Лело».
Мы должны ограничиться выражением сожаления и еще активнее работать над бойкотом российско-коцевской спецоперации и добиться настоящих выборов.
Тем более что Европарламент также стоит на нашей позиции», - заявил Саакашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна