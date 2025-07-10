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Саакашвили: Нет смысла в дальнейшем оппонировании с «Лело»


10.07.2025   13:45


Нет смысла в дальнейшем оппонировании с «Лело» - мы должны ограничиться выражением сожаления, - заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Это заявление Саакашвили опубликовано на его личной странице в социальной сети.

«По моему мнению, нет смысла дальнейшего оппонирования с «Лело».

Мы должны ограничиться выражением сожаления и еще активнее работать над бойкотом российско-коцевской спецоперации и добиться настоящих выборов.

Тем более что Европарламент также стоит на нашей позиции», - заявил Саакашвили.


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