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Запрещено заводить собак и кошек в школы, университеты, магазины, аптеки и больницы


10.07.2025   13:53


Запрещено приводить собак и кошек в школы, университеты, магазины, аптеки и больницы. Об этом говорится в Законе «О домашних животных», который уже опубликован в «Законодательном вестнике».

Согласно документу, целями данного закона являются: защита домашних животных и человека от угроз, исходящих от других домашних животных; защита домашних животных от ненадлежащего и жестокого обращения; внедрение гуманных принципов и методов ухода за домашними животными и регулирования их популяции.

Среди прочего, закон устанавливает общие требования к перемещению домашних животных.

В частности, как указано в документе, в целях обеспечения благополучия животных и создания безопасной среды для совместного проживания человека и животных перемещение животных, включая выгул, транспортировку и использование в мероприятиях, должно осуществляться в установленном порядке. В частности:

Выгул собак в общественных местах, включая бульвары, парки и площади (кроме специально отведенных мест), разрешается только на поводке или поводке, за исключением специальных мест, определенных муниципалитетом, где разрешено передвижение без поводка;

Запрещается заводить животных в здания учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений, учреждений высшего и профессионального образования (за исключением участия в образовательных и культурно-массовых мероприятиях), а также в лечебное учреждение, за исключением кошек и мелких собак, которых разрешается приносить на руках или с помощью специальных переносных устройств (контейнера, сумки), а также собак-поводырей.

Перевозка животных в общественном транспорте разрешается на поводке или с намордником, а кошек и мелких собак – также на руках или в специальном устройстве (контейнере, сумке).

Использование животных в спортивных, культурно-массовых или развлекательных мероприятиях допускается с учетом видовых/индивидуальных особенностей животного, не причиняя ему вреда.

Проведение спортивных, культурных или развлекательных мероприятий с участием животных в общественных местах допускается на территории, предварительно согласованной с уполномоченным органом муниципального образования.

В случае наличия знака, запрещающего вход с животным, лицо обязано разместить на прилегающей территории устройства для привязки животных.

Согласно закону, данное ограничение вступит в силу для владельцев домашних животных с 1 июля 2026 года.


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