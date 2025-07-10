Каладзе: Резолюции не имеют никакой цены, они насыщены ложью — за это просто платят деньги

10.07.2025 15:01





Резолюции не имеют никакой цены, они пропитаны ложью — за это обычно платят деньги, — заявил генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя резолюцию Европарламента.



По его словам, сегодняшняя Европа фактически лишена справедливости и основных фундаментов.



«Данные резолюции не имеют никакой цены. Резолюции основаны на лжи и обмане. Мы знаем, как пишутся эти резолюции - просто платят за это. Они насыщены ложью. О какой резолюции речь, когда говорят, что Саакашвили должен быть освобожден. То же самое касательно и госпожи Мзии Амаглобели. Мы прямо увидели, как она ударяет полицейского и совершает преступление. Так что все эти разговоры пропитаны ложью. Нам открыто говорят, что белое - это черное. Конечно, это очень тяжело. Люди все это видят. Сегодняшняя Европа фактически лишена справедливости и основных фундаментов, которые важны для нас. Вообще, европейское будущее основано на свободе слова и выражения, а также на справедливости, а сегодняшняя европейская бюрократия лишена всего этого», - заявил Каладзе.





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