Бобохидзе: выборы 4 октября нелегитимны! Этих выборов просто не существует!

10.07.2025 15:02





Мы не планируем бойкот - выборы 4 октября нелегитимны! Этих выборов просто не существует! - заявил представитель партии «Европейская Грузия» Акакий Бобохидзе в эфире программы «Ньюсрум дня» на канале «Палитраньюс».



Как пояснил Бобохидзе, политические объединения, не участвующие в выборах самоуправления, планируют не кампанию бойкота местных выборов, а кампанию касательно того, «как должно произойти давление на режим, как внутри страны, так и за ее пределами, чтобы он был вынужден назначить новые, справедливые выборы».



«Слово бойкот использовалось в качестве термина несколькими оппозиционными партиями, но то, что мы планируем, по сути не является бойкотом. Мы не собираемся бойкотировать. Выборы 4 октября просто нелегитимны — этих выборов не существует! Выборы, проводимые нелегитимной властью и проводимые в несправедливой среде, не могут считаться выборами. Можно объявить бойкот легитимному процессу из-за того, что не считаешь целесообразным и это будет политическим шагом. В данном случае даже говорить о бойкоте нельзя, потому что такого процесса просто не существует —в этой стране не существует справедливых выборов ни юридически, ни фактически.



Хочется надеяться, что партия Георгия Гахария и «Лело» ошибаются и до последнего момента изменят решение об участии в выборах. Я хочу, чтобы они ошибались, а не было что-то другое. И никогда не поздно исправить ошибку», – сказал Акакий Бобохидзе.





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