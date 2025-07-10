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Европарламент не поддержал вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен
10.07.2025 15:24
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен успешно спаслась от объявления ей вотума недоверия в Европейском парламенте. За вотум недоверия проголосовали 175 депутатов, против – 360, воздержались – 18.
В связи с этим вотум недоверия председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен был отклонен.
Для его принятия требовалась поддержка двух третей из 720 членов Европарламента.
По сообщениям западных СМИ, бурные дебаты и сегодняшнее голосование открыли ящик Пандоры, а поддержка высшего руководства ЕС сейчас как никогда хрупкая, и это может быть только началом.
«Социалисты и демократы» (S&D) проголосовали против вотума недоверия, но только после того, как Урсула фон дер Ляйен пообещала защитить Европейский социальный фонд в следующем бюджете ЕС.
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