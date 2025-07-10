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Никол Пашинян и Ильхам Алиев договорились продолжить двусторонние переговоры
10.07.2025 17:09
МИД Армении публикует подробности встречи премьер-министра страны Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.
По их данным, стороны договорились продолжить двусторонние переговоры и меры по укреплению доверия между двумя странами.
«10 июля 2025 года премьер-министр Республики Армения и президент Азербайджанской Республики встретились в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), и обсудили различные аспекты повестки нормализации межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном.
Было подтверждено, что двусторонние переговоры представляют собой наиболее эффективный формат для обсуждения всех вопросов, касающихся процесса нормализации, и на этой основе было решено продолжать такой диалог, ориентированный на результат.
Премьер-министр Республики Армения и президент Азербайджанской Республики выразили благодарность президенту Объединенных Арабских Эмиратов шейху Мухаммеду Бен Заиду Аль Нахайяну за теплое гостеприимство и организацию двусторонней встречи», - заявили в министерстве.
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