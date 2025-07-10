Джапаридзе: Мы согласны с президентом Зурабишвили в том, что 4 октября выборы не проводятся! – Это поле битвы

10.07.2025 18:33





«Мы согласны с президентом Саломе Зурабишвили в том, что 4 октября выборы не проводятся! – Это поле битвы, на которое мы решили вступить с боем вместе с грузинским народом», – говорится в посте одного из лидеров партии «Лело» Бадри Джапаридзе, опубликованном на его странице в Facebook.



Как отмечает Бадри Джапаридзе, они полностью разделяют мнение Саломе Зурабишвили и по поводу бойкота.



«Что касается бойкота, это также была и наша позиция, и поэтому мы полностью согласны с ней в том, что бойкот в условиях авторитарных режимов обречён на провал и не может состояться. Я и моя команда всегда были не просто сторонниками единства, но и его инициаторами, и сегодня мы по-прежнему остаёмся его приверженцами. Также мы ещё раз подтверждаем протестному обществу нашу поддержку и, как всегда, готовы участвовать в усилении протестного движения. Статус-кво. Европарламент неоднократно призывал нас к объединению и использованию этой возможности. Мы согласны с тем, что избирательная среда ухудшилась, полна вызовов, большинство политических лидеров находятся в заключении. Чтобы «Грузинская мечта» не смогла сохранить статус-кво, необходима бескомпромиссная борьба!» – написал Бадри Джапаридзе.







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