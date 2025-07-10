ЕС подозревает французско-украинского переводчика в шпионаже в пользу России

10.07.2025 18:39





Европейская комиссия приостановила аккредитацию французско-украинского переводчика, сообщают СМИ, из-за подозрений в тайной записи встреч, в которых также участвовал президент Украины Владимир Зеленский.



По данным французского издания Le Monde, переводчик Еврокомиссии присутствовал на закрытой встрече лидеров ЕС и Зеленского 19 декабря 2024 года, которая состоялась перед началом второго срока президента США Дональда Трампа.



На встрече европейские союзники пообещали продолжить поддержку Украины, в том числе путем закупки оружия и защиты энергетической инфраструктуры.



Однако, как сообщает Le Monde, чешские переводчики на встрече заметили, что их коллега, переводивший с французского на украинский, записывает разговор участников. По информации издания, переводчикам строго запрещено записывать разговоры или делать рукописные заметки во время закрытых встреч.



Согласно сообщениям, об инциденте было сообщено в Брюссельскую службу безопасности, после чего аккредитация переводчика была приостановлена, а сделанные записи конфискованы.



Впоследствии Европейская комиссия приостановила сотрудничество с переводчиком и начала внутреннее расследование, результаты которого были переданы правительству Бельгии. Теперь Бельгия будет отвечать за установление факта участия переводчика в шпионской деятельности в пользу России.



Имя переводчика не разглашается в СМИ, но Le Monde пишет, что он родился в российской семье. У него есть сестра, которая также работает переводчиком. Одна из них родилась в России, хотя оба некоторое время проживали на Украине.



По имеющимся данным, оба последние два десятилетия работали внештатными переводчиками в НАТО, Европейской комиссии, а также во французских министерствах обороны и иностранных дел.



Однако Le Monde, ссылаясь на украинского дипломата в Париже, сообщила, что в течение нескольких лет посольства Украины во Франции и Брюсселе отказывались нанимать их на время визитов Зеленского из-за их предполагаемых связей с высокопоставленными российскими чиновниками.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





