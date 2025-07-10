Хоштария: «Лело» лжет, когда говорит, что согласна с инициативой президента

10.07.2025 20:12





«Лело» лжет, когда говорит, что согласна с инициативой президента», — написала в соцсети лидер партии «Дроа» Элене Хоштария.



По ее словам, Саломе Зурабишвили не только заявила, что «это не выборы, но и то, что поскольку это не выборы, то участие в них абсурдно».



«Лело» лжет, когда говорит, что согласна с инициативой президента, потому что президент не только заявила, что это не выборы, но и то, что, поскольку это не выборы, то участие в них абсурдно. Поэтому нам всем следует проявить добросовестность и чётко обозначить свои позиции», — пишет Элене Хоштария.



Один из лидеров «Лело» Бадри Джапаридзе опубликовал в соцсети пост, в котором заявил: «Мы согласны с президентом Саломе Зурабишвили в том, что 4 октября выборы не проводятся! — Это поле битвы, на которое мы решили вступить с боем вместе с грузинским народом».







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