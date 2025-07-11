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Государственный департамент США уволит часть сотрудников


11.07.2025   10:38


Государственный департамент США вскоре начнёт рассылку уведомлений об увольнении части сотрудников.

Как заявляют в ведомстве, в результате реорганизации будет сокращено несколько сотен рабочих мест.

«В ближайшее время департамент свяжется с теми лицами, которые попали под сокращение», — говорится в электронном сообщении, разосланном сотрудникам заместителем госсекретаря по вопросам управления и ресурсов Майклом Ригасом.

Ригас пояснил, что этим шагом департамент стремится сосредоточиться на приоритетных задачах.

Для справки, в феврале Дональд Трамп издал указ, согласно которому госсекретарю Марко Рубио было поручено проведение реформы дипломатической службы.


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