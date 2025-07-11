Вашадзе: Путь к победе прост: никакого компромисса с «Мечтой», компромисс друг с другом

11.07.2025 12:33





Резолюция Европейского парламента подтвердила, что непрерывному сопротивлению и единству нет альтернативы, однако печальным остается тот факт, что мы не смогли прийти к согласию по неучастию в выборах в местное самоуправление,- об этом идет речь в письме лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе, находящегося в заключении.



По его словам, путь к победе проходит через единство, единый план действий и взаимное уважение.



«Друзья, резолюция Европейского парламента подтвердила, что непрерывному сопротивлению и единству нет альтернативы, однако печальным остается тот факт, что мы не смогли прийти к согласию по неучастию в фарсе, называемом выборами в местное самоуправление. Наша цель –смена насильственного режима, а не уничтожение друг друга.



Наша главная борьба должна быть с общим врагом. Общество видит это противостояние и теряет надежду на то, что оппозиция реально является сильной альтернативой. Не надо придавать т. н. выборам в органы местного самоуправления большего значения, чем они имеют в действительности.



Это – не борьба, определяющая судьбу страны. Для грузинского народа и международных партнеров - это фарс, а не выборы. Главная борьба впереди – то, что действительно меняет власть.



Путь к победе прост, никакого компромисса с «коцами» (сторонниками «Мечты» - ред.) – компромисс друг с другом.



Без единства нанести поражение режиму нельзя, и, чем больше мы будем противостоять друг другу, тем больше это будет в интересах режима, поэтому компромисс друг с другом является решающим.



Реальность такова, режиму коцев не удастся восстановить легитимацию путем т. н. выборов, так как: 1. Абсолютное большинство оппозиционных партий не признает этот процесс и не принимает в нем участие; 2. Избирательная среда настолько деградирована, что не существует элементов конкуренции, справедливости или доверия; 3. Международные миссии наблюдателей, в том числе в виде ОБСЕ, полностью отключены от процесса; 4.Резолюции Европейского парламента, Совета Европы и ОБСЕ однозначно указывают на то, что путь выхода из кризиса, сложившегося в стране, это новые парламентские выборы; 5. У нас в Грузии есть политические заключенные – в том числе, лидеры партий; 6. При последнем визите в Брюссель, где практически были представлены все политические партии, стало очевидно, что для международных партнеров фарс, окрещенный выборами в органы местного самоуправления, не имеет существенного значения.



Поэтому эту фазу нужно завершать, принять ее как урок, чтобы в будущем вновь не оказаться перед подобным фактом и создать единый механизм принятия решений», - пишет Вашадзе.





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