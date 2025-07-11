Тбилисская муниципальная инспекция предупреждает предпринимателей о новых регуляциях

11.07.2025 12:57





По информации мэрии столицы, Тбилисская муниципальная инспекция в интенсивном режиме информирует предпринимателей о новых регуляциях, вступающих в силу с 1 января 2026 года.



Согласно заявлению мэрии, новые регуляции, утверждённые по инициативе мэрии Тбилиси, касаются размещения и/или реализации бывших в употреблении шин, лома чёрных и цветных металлов, выведенных из эксплуатации транспортных средств и их деталей, а также легковоспламеняющихся, взрывоопасных или пылящих материалов.



Согласно постановлению, подобная деятельность запрещается в жилых, рекреационных, лесных, специальных, транспортных и санитарно-защитных зонах. В допустимых функциональных зонах (в основном промышленных и общественно-деловых) определены конкретные условия, которые должны соблюдать владельцы участков и предприниматели.



До вступления правил в силу Тбилисская муниципальная инспекция провела полную инвентаризацию территорий и субъектов, подпадающих под регулирование. В частности, инспекция провела прямую консультацию с владельцами более чем 14 крупных территорий, на которых работают до 10 000 мелких и более 1 500 средних предпринимателей. Им были розданы соответствующие уведомления с перечнем обязательных условий.



Целью регуляций является обеспечение здоровой городской среды, защита граждан и окружающей среды от вредного воздействия, а также приведение в порядок допустимых зон деятельности — промышленных и общественно-деловых — с учётом экологических, санитарных и безопасностных требований.



Среди новых требований: размещение пылящих материалов только в закрытых помещениях; обеспечение выходов при хранении/реализации взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ; соблюдение санитарных условий, наличие надлежащего освещения и вентиляции; защита жизни и имущества от пожаров и других угроз; обеспечение безопасности пожарных и спасателей в чрезвычайных ситуациях.



Любой заинтересованный может обратиться за дополнительной консультацией на горячую линию мэрии Тбилиси — 2 72 22 22. Муниципальная инспекция организует консультационные встречи с соответствующими уполномоченными лицами», — говорится в сообщении мэрии Тбилиси.







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