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Глава МИД Грузии принимает участие в Дубровникском форуме
11.07.2025 15:25
Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили находится с рабочим визитом в Хорватии 11–12 июля 2025 года, где по приглашению министра иностранных дел Хорватии, Гордана Грлича Радмана, принимает участие в Дубровникском форуме 2025 года. Об этом сообщает министерство иностранных дел Грузии.
Согласно информации ведомства, в рамках визита также запланированы двусторонние встречи Маки Бочоришвили с коллегами-министрами.
«Указанный форум представляет собой важную платформу для международного диалога, где участники обсуждают региональные, европейские и глобальные вызовы, пути их решения, геополитические изменения и новые возможности для сотрудничества.
В конференции участвуют политические лидеры разных стран, министры иностранных дел, эксперты, представители академических кругов и другие высокопоставленные официальные лица.
В рамках визита также запланированы двусторонние встречи Маки Бочоришвили с коллегами-министрами», — говорится в сообщении министерства.
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